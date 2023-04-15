قطع الكهرباء عن عدة قرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، السبت، فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق في محافظة كفر الشيخ، وذلك بسبب أعمال الصيانة اللازمة لشبكات الجهد المتوسط.

وقالت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: المنشأة وتوابعها، جماجمون، وكفر إبراهيم، محلة أبو علي، الشخلوبة وتوابعها، إبشان وتوابعها، قمسيون شرق وغرب.

ونوهت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن فصل التيار الكهربائي فى كفر الشيخ ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لهذه الشبكات.