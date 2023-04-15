عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ محافظ قنا يتابع موقف مد شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن

اجتماع مد المرافق
اجتماع مد المرافق لعواصم المدن

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا مع مسئولى شركات المرافق بالمحافظة، لمتابعة موقف مد شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن بمنطقة مصنع الغزل بمدينة قنا، وأعمال رد الشئ لأصله.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حموده، السكرتير العام المحافظة ، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و صالح محمد مدير مديرية الطرق ، و المهندس أحمد شاهين، مدير فرع شركة الاتصالات، والمهندس علاء بكرى، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير العشوائيات، و المهندس على عبدالسميع، مسئول شركة الغاز.

 

مواقيت الصلاة يوم 24 رمضان ..تعرف على موعد آذان المغرب بمحافظة قنا

حملة إفطار صائم "عزومة" يومية لركاب القطارات على محطة دشنا بقنا

 

وقال محافظ قنا : إن شارع مصنع الغزل يشهد مد خطوط اتصالات ، وكابلات كهرباء لتغذية مشروع المجمع العمرانى الجديد خلف مركز الأورام، و أنه تم رفع نواتج الحفر و تمهيد الطريق، وتم التشديد بضرورة سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية، تمهيداً للبدء في ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضارى لطرق المحافظة، ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين و الحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

وأضاف الداودى أنه أصدر تعليماته لمسئولى شركات المرافق من " الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعى،  مياه الشرب والصرف الصحى"  بإلزام الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية برفع نواتج الحفر أولا بأول، حتى لا يتسبب في تعطيل الحركة المرورية ، كما طالبهم بسرعة إعداد بيان بكافة مشروعات البنية التحتية التى يجرى تنفيذها في جميع مدن المحافظة ، موضح به موقع تنفيذ المشروع ، ومسارات الطرق التى تشهد أعمال حفر،  وتاريخ إنهاء المشروع، حتى يتسنى للأجهزة المعنية تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بالمناطق المنتهي بها أعمال مد شبكات البنية التحتية تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

و أشار الداودى إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها .

و شدد محافظ قنا على سرعة إنجاز جميع أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز للتيسير على المواطنين ، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم والقضاء على ظاهرة الحفر والتكسير ببعض الشوارع وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالي والحضاري.

 

اجتماع مد المرافق

IMG-20230415-WA0026
IMG-20230415-WA0026
IMG-20230415-WA0022
IMG-20230415-WA0022
IMG-20230415-WA0031
IMG-20230415-WA0031
IMG-20230415-WA0028
IMG-20230415-WA0028
IMG-20230415-WA0030
IMG-20230415-WA0030
IMG-20230415-WA0034
IMG-20230415-WA0034
قنا مصنع الغزل شركات المرافق تطوير العشوائيات المجمع العمرانى المظهر الحضاري الحركة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

تعرف على وجهة ديانج بعد رحيله عن الأهلي .. وبدلائه للموسم المقبل

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

نشاط رياح وارتفاع بالحرارة.. الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: توخوا الحذر

عقوبات تنتظر جماهير الأهلي بسبب شيكابالا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وسط أجواء رمضانية بساحة الكلية..حفل إفطار جماعى لطلاب حقوق جامعة جنوب الوادي

قنا تعلن درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد القيامة وشم النسيم

ترشيحاتنا

الرئيس البرازيلي يصل إلى الإمارات بعد مغادرة الصين .. تفاصيل

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لهذة الفئة

لمن حصل عليها بالتجنس أو الزواج.. 3 حالات تسمح بسحب الجنسية المصرية

هيئة السلع: ممارسة محدودة لتوريد 1500 طن زيت خام لصالح بطاقات التموين

سبت النور.. قوات الاحتلال تعرقل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس

جولد بيليون يكشف أسباب هبوط الذهب من أعلى قمة خلال 13 شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل بعد الشراء| بمذاق لا يقاوم

قبل الشهرة.. صور زفاف جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا

كارثة صحية.. سوء صحة الفم والأسنان يؤدي لمرض خطير

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

فيديو

اختفاء الأمطار وارتفاع الحرارة .. التقلبات الجوية تسيطر على الطقس

يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ