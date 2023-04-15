محافظ محافظ قنا يتابع موقف مد شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا مع مسئولى شركات المرافق بالمحافظة، لمتابعة موقف مد شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن بمنطقة مصنع الغزل بمدينة قنا، وأعمال رد الشئ لأصله.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حموده، السكرتير العام المحافظة ، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، و طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و صالح محمد مدير مديرية الطرق ، و المهندس أحمد شاهين، مدير فرع شركة الاتصالات، والمهندس علاء بكرى، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير العشوائيات، و المهندس على عبدالسميع، مسئول شركة الغاز.

وقال محافظ قنا : إن شارع مصنع الغزل يشهد مد خطوط اتصالات ، وكابلات كهرباء لتغذية مشروع المجمع العمرانى الجديد خلف مركز الأورام، و أنه تم رفع نواتج الحفر و تمهيد الطريق، وتم التشديد بضرورة سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية، تمهيداً للبدء في ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضارى لطرق المحافظة، ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين و الحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.

وأضاف الداودى أنه أصدر تعليماته لمسئولى شركات المرافق من " الكهرباء، الاتصالات، الغاز الطبيعى، مياه الشرب والصرف الصحى" بإلزام الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية برفع نواتج الحفر أولا بأول، حتى لا يتسبب في تعطيل الحركة المرورية ، كما طالبهم بسرعة إعداد بيان بكافة مشروعات البنية التحتية التى يجرى تنفيذها في جميع مدن المحافظة ، موضح به موقع تنفيذ المشروع ، ومسارات الطرق التى تشهد أعمال حفر، وتاريخ إنهاء المشروع، حتى يتسنى للأجهزة المعنية تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بالمناطق المنتهي بها أعمال مد شبكات البنية التحتية تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

و أشار الداودى إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها .

و شدد محافظ قنا على سرعة إنجاز جميع أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز للتيسير على المواطنين ، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم والقضاء على ظاهرة الحفر والتكسير ببعض الشوارع وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالي والحضاري.