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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الإصلاح الاقتصادي حقق ثماره.. وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يزيل المعوقات

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن خطوة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء والعديد من الوزراء والمسؤولين، خطوة اقتصادية هامة نحو المستقبل، تضمن تدفق رؤس الأموال العربية والأجنبية، وتتيح بيئة مناسبة تماما للخطوات الاستثمارية الواسعة التي تقوم بها مصر.

ولفت يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، سيعزز جهود الدولة وسيوفر مناخ جاذب للمستثمرين دون أي معوقات، وبه كافة الأجواء الصالحة للاستثمار العربي والأجنبي، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة التي ينطوي عليها القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله وأهميته في إزالة المعوقات والعراقيل التى تواجه الاستثمار في مصر.

وتابع وكيل دينية الشيوخ، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، سيساعد في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. كما سيكون ضمانة لحل أى إشكاليات تواجه المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.

وأكد نائب الصعيد ، أن وجود مجلس أعلى للاستثمار سيؤدي إلى حل إشكاليات تعدد جهات الولاية وفض التشابكات، وهى خطوة جيدة بكل المقاييس، ستساعد في سرعة إنجاز التراخيص والخدمات للمستثمرين، لافتا إلى صدور تشريعات اقتصادية تستهدف إزالة العراقيل وخلق حوافز للشركات، علاوة على الاجتماعات المستمرة للرئيس مع الحكومة والوزراء المعنيين لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الماضية، آتت ثمارها بالفعل، ومصر استطاعت أن توجد عبر آلاف المشاريع الكبرى والعملاقة في القطاع الزراعي والصناعي والبنية التحتية والخدمات، بيئة مناسبة وقوية للانطلاق نحو المستقبل.

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