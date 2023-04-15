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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو: أصلح لرئاسة الزمالك وأرشح حازم إمام لتوليها

الكابتن حازم إمام
الكابتن حازم إمام

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إنّه يصلح لرئاسة نادي الزمالك، وقد يسعى إلى تحقيق هذا الامر، لأنه ابن نادي الزمالك، وعندما كان يلعب في أوروبا كان يحلم بالعودة إلى الزمالك، وهذا الأمر حق شرعي له. 


وأضاف ميدو، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور وقناة النهار: “في انتخابات نادي الزمالك المقبلة سأساند من أعلم بأنه سيخدم الزمالك”.

الانتخابات المقبلة

وأضاف قائلا:"أتمنى أن يرشح حازم إمام نفسه في الانتخابات المقبلة، وأرى أنه لديه كل المقومات إذا حصل على المساندة المناسبة واختار الأشخاص المناسبين الذين يعمل معهم".


ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

احمد حسام ميدو حازم امام نادي الزمالك قناة النهار احمد حسام الاعلاميه بسمة وهبة

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