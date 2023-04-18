يسرا اللوزي: فكرة الممثلة الأم فاشلة.. والعمل مع عبير صبري ممتع|حوار

يسرا اللوزي :

فكرة الممثلة الأم فاشلة

عبير صبرى لديها خبرة كبيرة فى الفن والعمل معها ممتع

ريهام حجاج أعجبت بطرح اسمي لدور شيري في مسلسل جميلة

يسرا اللوزي من الفنانات اللاتي يحب الجمهور رؤيتها على الشاشة، حيث إنها استطاعت بملامحها البريئة أن تصل إلى قلوب الجماهير، ومهدت لنفسها طريقا نحو النجومية وتمكنت من حصد نجاحات كثيرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن هذا العام في دراما رمضان 2023 الأمر مختلف عما سبق حيث تخوض تحديا وتجربة جديدة عليها في أدوار الشر لأول مرة بمسلسل "جميلة".

يسرا اللوزى

وكشفت يسرا اللوزي فى حوار لصدى البلد كواليس مشاركتها فى مسلسل "جميلة" نستعرضه من خلال السطور التالية..

نص الحوار :

حدثينا عن شخصيتك فى مسلسل "جميلة".

أجسد شخصية "شيرى" ضمن مسلسل "جميلة" وهى شخصية مادية وخبيثة ووصولية وتفرض سيطرتها على زوجها وهي عكس حقيقتي وتهتم بشكلها وتحب السيطرة على من حولها ومصلحتها تأتي فوق كل شيء وستكون نهايتها مأساوية.

يسرا اللوزي

ما الذي جذبك لهذا الدور؟

طبيعة الدور جاذبة بشكل كبير، فالشخصية تحمل تناقضات كبيرة وهو ما يفتح المجال أمام الممثل لإثبات موهبته وإخراج طاقاته الإبداعية، وطبيعة الشخصية التي أجسدها ينطبق عليها ما أقول.

يسرا اللوزي

كيف تم ترشيحك لمسلسل “ جميلة ” ؟

لا أعلم من الذى رشحني للدور، ولكن أعتقد أن ترشيحي للدور جاء عن طريق الفنانة ريهام حجاج ،لأننا عملنا سويا من قبل، وريهام أعجبتها فكرة طرح اسمى للدور وقالت إنني لم أجسد الشر من قبل وإنني سأكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة.

يسرا اللوزى

ماذا عن رأيك فى شخصية "شيرى"؟

أرى أن شخصية “شيرى” ذكية جدًا، وتعرف كيف تصل إلى ما تريد وتنجح فى السيطرة على من حولها بسهولة.

يسرا اللوزي

حدثينا عن كواليس العمل.

غالبية مشاهدي مع ريهام حجاج وعبير صبري وأحمد وفيق، وجميعهم ممثلون كبار واستمتعت بالتعاون معهم لأنهم جميعاً لديهم خبرات كبيرة وقدرة على إخراج أفضل ما لدى أي ممثل، لذلك خرج العمل بشكل رائع وحقق نجاحاً خلال عرضه في الشهر الكريم.

وبشكل خاص العمل مع عبير صبرى ممتع ولديها خبرة كبيرة وأستمتع بمشاهدى معها، وتجسد شخصية مركبة وتسعى لمصلحتها وتفتعل المشاكل والخناقات للوصول الى هدفها وأساعدها في ذلك.

يسرا اللوزي

ماذا عن تعاونك مع المخرج سامح عبد العزيز؟

ليس هذا التعاون الأول بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز، فسبق لي أن تعاونت معه في فيلم "ليلة العيد"، ومشاهدي محدودة، فلم أتعرف عليه جيداً، ولكن في مسلسل "جميلة" تعرفت على شخصيته أكثر وأكثر ووجدته أحيانا عصبياً وأحيان أخرى هادئاً، حسب طبيعة المشاهد، وبسبب طول مدة التصوير يمكن أن يكون عصبياً بفعل ضغط العمل المتواصل.

يسرا اللوزي

هل تزعجك شخصية المخرج القوية في اللوكيشن؟

أحب المخرج الذي يكون متفاعلاً مع الممثلين ويده على يدهم طول الوقت، لأن ذلك يصب نهائياً في مصلحة العمل، وهذا يستفز الممثل بشكل كبير لإخراج أجمل ما لديه.

يسرا اللوزي

كيف توازنين بين حياتك كأم وكفنانة؟

أنا أشارك في رمضان بمسلسلين، وأعتقد أن فكرة الممثلة الأم فكرة فاشلة، فالممثل لكي يتمكن من الالتزام بمواعيد العمل لابد أن يكون لديه جيش من الأشخاص وليس شخصا واحدا لمساعدته .