بهجة وسعادة على كل المصريين.. محافظ بني سويف يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية بني سويف، مشاركة للأخوة المسيحيين فرحتهم بحلول هذه المناسبة الدينية، وكان في استقباله الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين بعيد القيامة المجيد، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد بهجة وسعادة على كل المصريين.

وفي مستهل عظته تقدم "الأنبا غبريال" بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د.محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في العيد، وسط حشد يعكس معاني وقيم التلاحم والمحية بين نسيج الشعب المصري وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال

وأرسل محافظ بني سويف، منذ أيام، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن تهانيه القلبية بعيد القيامة المجيد، متمنياً أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها.

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