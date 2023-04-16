عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات عارمة في التشيك.. آلاف المحتجين يطالبون الحكومة بالاستقالة

صدى البلد

تظاهر آلاف التشيكيين في الساحة المركزية في براغ اليوم ، مطالبين الحكومة بالاستقالة حيث احتجوا على التضخم المرتفع وأسعار الطاقة.

ولم تقدم الشرطة تقديرات لحجم الاحتجاج الذي أطلق عليه اسم 'تشيكيا ضد الفقر'.

الاحتجاج ، مثل مظاهرة مماثلة في مارس ، نظمها حزب سياسي غير برلماني برو PRO ، الذي انتقد حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء بيتر فيالا لتعاملها مع أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. من عام مضى.

وانتقدت منظمة برو PRO الحكومة لإلحاق الأذى بحرية التعبير كجزء من جهود مكافحة المعلومات المضللة ، ودعتها إلى الضغط من أجل السلام في حرب أوكرانيا ، مع نفي كونها حزبًا مواليًا لروسيا.

وقال منظم الاحتجاج وزعيم فريق “برو” جيندريش راجاشيل أمام الحشد الذي ملأ نصف ساحة ميدان وينسيسلاس في براغ ، وفقًا لموقع iDNES.cz الإخباري: 'اجمع آخر ما تبقى من شرفك ، وأدرك أنك لست على مستوى الوظيفة ، واستقيل'.

وكان الاحتجاج بسبب مسيرة إلى مقر الحكومة.

تعرضت جمهورية التشيك ، مثل دول أخرى في أوروبا ، لضربة من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى رقمين في العام الماضي وأسعار الطاقة المرتفعة التي تقلل من ميزانيات الأسر.

في حين سعت فيالا إلى تخفيف العبء على العائلات والشركات ، سعت أيضًا إلى كبح جماح العجز المرتفع في الميزانية ووجهت احتجاجات أصغر مؤخرًا لإبطاء الزيادة المرتبطة بالتضخم في معاشات التقاعد الحكومية.

وأظهر الاستطلاع الأخير من “كانتر” للتلفزيون التشيكي تراجع التأييد للحكومة المكونة من خمسة أحزاب ، مع استمرار حزب المعارضة الرئيسي ، “انو” برئاسة رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس ، في تقدمه على حزب فيالا إلى 29٪ مقارنة بـ 20٪.

روسيا المظاهرات أوكرانيا المعلومات المضللة حرية التعبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر.. بـ 50 ألف جنيه فقط

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

عاجل .. وفد من 3 رؤساء أفارقة يتوجه إلى السودان

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

محمد رمضان وهالة صدقي يعيدان تصوير مشهد في جعفر العمدة بمدينة الإنتاج

موضوعات متعلقة

مقتل 40 شخصا بينهم جنود في الجيش في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو

رئيس ايران: التصدي لجرائم الكيان الصهيوني بحق فلسطين المظلوم مطلب الشعوب الإسلامية

الرئيس الكيني يطلب من المعارضة إعطاء فرصة للمحادثات مع الحكومة

شكري يطلع رئيس المفوضية الأفريقية على جهود مصر والسعودية لاحتواء الأزمة بالسودان

مصرع 16 شخصا وإصابة 9 آخرين في حريق مبنى سكني بدبي

بسام راضي ينقل رسالة تهنئة من الرئيس السيسي للجالية المصرية القبطية بإيطاليا

الصحة العالمية: ارتفاع عدد مصابي فيروس ماربوغ في غينيا إلى 15 حالة

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

ترشيحاتنا

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. حقق كل ماتتمناه

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلي السودان

المعركة في ختامها|المخابرات السودانية: لا حياد بالمعركة إما مع الجيش أو العدو

بعد خصام سنوات.. هل تم الصلح بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي

مقتل 40 شخصا بينهم جنود في الجيش في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو

ناضلنا ضد الإرهاب معا.. رسالة من بشار الأسد للرئيس الجزائري.. ما فحواها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامة| البحوث الفلكي تؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

فيديو

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ