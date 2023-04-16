مظاهرات عارمة في التشيك.. آلاف المحتجين يطالبون الحكومة بالاستقالة

تظاهر آلاف التشيكيين في الساحة المركزية في براغ اليوم ، مطالبين الحكومة بالاستقالة حيث احتجوا على التضخم المرتفع وأسعار الطاقة.

ولم تقدم الشرطة تقديرات لحجم الاحتجاج الذي أطلق عليه اسم 'تشيكيا ضد الفقر'.

الاحتجاج ، مثل مظاهرة مماثلة في مارس ، نظمها حزب سياسي غير برلماني برو PRO ، الذي انتقد حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء بيتر فيالا لتعاملها مع أزمة الطاقة التي ضربت أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. من عام مضى.

وانتقدت منظمة برو PRO الحكومة لإلحاق الأذى بحرية التعبير كجزء من جهود مكافحة المعلومات المضللة ، ودعتها إلى الضغط من أجل السلام في حرب أوكرانيا ، مع نفي كونها حزبًا مواليًا لروسيا.

وقال منظم الاحتجاج وزعيم فريق “برو” جيندريش راجاشيل أمام الحشد الذي ملأ نصف ساحة ميدان وينسيسلاس في براغ ، وفقًا لموقع iDNES.cz الإخباري: 'اجمع آخر ما تبقى من شرفك ، وأدرك أنك لست على مستوى الوظيفة ، واستقيل'.

وكان الاحتجاج بسبب مسيرة إلى مقر الحكومة.

تعرضت جمهورية التشيك ، مثل دول أخرى في أوروبا ، لضربة من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى رقمين في العام الماضي وأسعار الطاقة المرتفعة التي تقلل من ميزانيات الأسر.

في حين سعت فيالا إلى تخفيف العبء على العائلات والشركات ، سعت أيضًا إلى كبح جماح العجز المرتفع في الميزانية ووجهت احتجاجات أصغر مؤخرًا لإبطاء الزيادة المرتبطة بالتضخم في معاشات التقاعد الحكومية.

وأظهر الاستطلاع الأخير من “كانتر” للتلفزيون التشيكي تراجع التأييد للحكومة المكونة من خمسة أحزاب ، مع استمرار حزب المعارضة الرئيسي ، “انو” برئاسة رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس ، في تقدمه على حزب فيالا إلى 29٪ مقارنة بـ 20٪.