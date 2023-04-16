لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. مجمع البحوث الإسلامية يوجه قوافل دعوية في كفر الشيخ

شهدت المدارس والمعاهد وقصور الثقافة ومراكز الشباب والمكتبات العامة بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ، قوافل دعوية من الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تأتي هذه القوافل تحت إشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، موجهًا بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

وأضاف الدكتور عادل عبد الصمد مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، أن القافلة تقوم بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة؛ وذلك من خلال ندوات في المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.

وتابع: كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.