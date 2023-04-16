عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. مجمع البحوث الإسلامية يوجه قوافل دعوية في كفر الشيخ

قوافل دعوية
قوافل دعوية

شهدت المدارس والمعاهد وقصور الثقافة ومراكز الشباب والمكتبات العامة بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ، قوافل دعوية من الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تأتي هذه القوافل تحت إشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، موجهًا بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

وأضاف الدكتور عادل عبد الصمد مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، أن القافلة تقوم بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة؛ وذلك من خلال ندوات في المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.

وتابع: كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

البحوث الإسلامية شيخ الأزهر كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مجمع البحوث الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بسبب القصف العشوائي للدعم السريع

موضوعات متعلقة

حصر أراضي الدولة غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ.. صور

خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوقف بناء مخالف

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات.. صور

لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. «البحوث الإسلامية» ينظم قوافل دعوية في كفر الشيخ| صور

فضائل العشر الأواخر.. الرواق الأزهرى يواصل ندواته التوعوية والدينية بمراكز شباب كفر الشيخ

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في كفر الشيخ

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

المفتى: اكتناز الأموال ومنع الصدقة يعصف باستقرار الأمم والمجتمعات.. فيديو

الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

استمارة إلكترونية.. تحركات عاجلة من وزارة الهجرة تجاه الطلاب المصريين في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

اﻟﻤﺰﻳﺪ