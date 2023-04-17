تعرف على موعد ومكان عزاء والد زوج المطربة أمينة

حددت أسرة المطربة أمينة موعد ومكان عزاء حماها الذى وافته المنية أمس والمقرر أن يقام يوم الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكتبت أمينة عبر حسابها بتطبيق انستجرام :"سيقام عزاء المغفور له بإذن الله

الحاج فتحى خليل حمايا الغالي والد زوجي الكابتن علاء بمسجد الحامدية الشاذلية وذلك يوم الأربعاء بعد غد بعد

المغرب ولا أرانا الله مكروها لديك".

وأعلنت الفنانة أمينة عن وفاة حماها أمس، الأحد.

وكتبت أمينة، من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا وأبويا والد زوجي، الله يرحمك يا غالى، أشهد إنك عاملتنى زى بناتك، الله يرحمك توفيت في ليلة جميلة وأيام مفترجة ربنا يتولاك برحمته يا أبويا يا رب”.

بداية أمينة الفنية

وكشفت المطربة أمينة عن بدايتها الفنية، قائلة: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكانش فيه سوشيال ميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".