تعليم الوادي الجديد: فوز الطالبة دانة صلاح بالمركز الأول بمسابقة تحدي القراءة

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد ، نتيجة مسابقة تحدى القراءة العربية على مستوى قطاع تعليم المحافظة للعام الدراسي 2022_ 2023 م، والتي جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام المكتبات.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن نتيجة التقييم على مستوى المديرية أسفرت عن فوز التلميذة دانة محمد جلال من مدرسة صلاح الدين الابتدائية إدارة الخارجة التعليمية ( المركز الأول ) والتي ستمثل قطاع تعليم المحافظة وتشارك في تصفيات الجمهورية.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، التحية والتقدير للجنة المشكلة للتحكيم، والتلميذة دانة الحاصلة على المركز الأول، متمنيا لها التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية.

وقال وكيل التعليم بالوادي الجديد، إن مسابقة تحدي القراءة العربي، في عامها السابع، هي أكبر مشروع لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي، وتهدف إلى غرس حب القراءة في نفوس الطلاب، واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم، والعمل على صقلها وتنميتها.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة أن التصفيات جرت على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، واختتمت على مستوى المديرية؛ من خلال لجنة مشكلة، لاختيار الأفضل، للمشاركة بتصفيات الجمهورية، معربا عن خالص أمنياته للمشاركين بالتوفيق والسداد.