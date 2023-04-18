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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إيمان العاصي: أتابع تحت الوصاية وكامل العدد ورسالة الإمام.. أسماء جلال: أنتظر عرض مسلسل معاوية وأحضر لفيلم مع أبطال"الهرشة السابعة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أسماء جلال: أنتظر عرض مسلسل معاوية وأحضر لفيلم مع أبطال"الهرشة السابعة

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها لم تتوقع ردود فعل الجمهور الكبيرة على مسلسل الهرشة السابعة، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج كأس إنرجي للدراما، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

وأوضحت أسماء جلال، في تصريحاتها لكأس إنرجي للدراما،  أنها توقعت أن تؤثر بعض قصص الهرشة السابعة عند شريحة معينة من الجمهور، ولكنها فوجئت بردود فعل كبيرة.

 

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

فجرت الفنانة زينة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن نيتها عدم التعاون مجددا مع المخرج محمد سامى بعد تجربتها الأخيرة فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى يعرض حاليا فى رمضان. 

وأكدت زينة فى الوقت نفسه أنه ليس هناك أى خلاف صريح مع محمد سامى، وهو الأمر الذى أكده أيضا مخرج “جعفر العمدة”. 

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة من خلال تصريحات المخرج محمد سلمى وزينة.

 

إيمان العاصي: أتابع تحت الوصاية وكامل العدد ورسالة الإمام

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن الأعمال التى تمكنت من متابعتها خلال شهر رمضان الحالي . 

وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: هناك عدد من الأعمال حرصت على مشاهدتها وهي  “المداح، ورسالة الإمام، والأجهر، وكامل العدد”.

واستكملت إيمان العاصي :  وفى النصف الثاني من شهر رمضان الكريم بدأت فى متابعة مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، فقد كنت أنتظر عرضه من بداية الشهر الكريم. 

اخبار الفن اسماء جلال محمد سامى إيمان العاصي المخرج محمد سامي مسلسل الهرشة السابعة مسلسل “جعفر العمدة” الهرشة السابعة مسلسل تحت الوصاية

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