أخبار الفن| إيمان العاصي: أتابع تحت الوصاية وكامل العدد ورسالة الإمام.. أسماء جلال: أنتظر عرض مسلسل معاوية وأحضر لفيلم مع أبطال"الهرشة السابعة

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها لم تتوقع ردود فعل الجمهور الكبيرة على مسلسل الهرشة السابعة، وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج كأس إنرجي للدراما، الذي يذاع يوميا على مدار شهر رمضان، من تقديم محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، لتقييم الأعمال الدرامية المتنافسة، قبل توزيع الجوائز على الفائزين في حفل كبير بعد عيد الفطر.

وأوضحت أسماء جلال، في تصريحاتها لكأس إنرجي للدراما، أنها توقعت أن تؤثر بعض قصص الهرشة السابعة عند شريحة معينة من الجمهور، ولكنها فوجئت بردود فعل كبيرة.

فجرت الفنانة زينة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن نيتها عدم التعاون مجددا مع المخرج محمد سامى بعد تجربتها الأخيرة فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى يعرض حاليا فى رمضان.

وأكدت زينة فى الوقت نفسه أنه ليس هناك أى خلاف صريح مع محمد سامى، وهو الأمر الذى أكده أيضا مخرج “جعفر العمدة”.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة من خلال تصريحات المخرج محمد سلمى وزينة.

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن الأعمال التى تمكنت من متابعتها خلال شهر رمضان الحالي .

وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: هناك عدد من الأعمال حرصت على مشاهدتها وهي “المداح، ورسالة الإمام، والأجهر، وكامل العدد”.

واستكملت إيمان العاصي : وفى النصف الثاني من شهر رمضان الكريم بدأت فى متابعة مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، فقد كنت أنتظر عرضه من بداية الشهر الكريم.