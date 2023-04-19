580 ألف دولار دخل العائلة السنوي..ماذا جاء في الإعلان الضريبي لـ بايدن؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الأربعاء، عن الإعلان الضريبي لعائلتهما.

وحسب ما ذكره البيت الأبيض، قدما بايدن وزوجته تقريرًا عن دخل عائلتها السنوي الذي بلغ 579.5 ألف دولار، ومنها تم دفع 169.8 ألف دولار كضريبة فدرالية لعام 2022.

ووفقًا للإقرار الضريبي، بلغت نسبة ضريبة الدخل 23.8 في المائة، بالإضافة إلى ذلك، قدم الزوجان تقريرًا عن التبرعات التي بلغت 20.1 ألف دولار لـ 20 منظمة خيرية مختلفة.

وتبرع الزوجان بقيمة 5000 دولار لصالح مؤسسة "بو بايدن" التي تعنى بحماية الأطفال من المعاملة القاسية كان أكبرها.

وذكرت تقارير، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوجلاس إيمهوف، كسبا 456 ألف دولار خلال عام 2022، وقد دفعا معًا ضرائب بقيمة 93.5 ألف دولار، حيث بلغت النسبة 20.5% بالإضافة إلى ذلك، قدمت هاريس وزوجها تبرعات بقيمة حوالي 23 ألف دولار للأعمال الخيرية خلال العام الماضي.