أخبار الفن: تامر شلتوت| المداح محطة فارقة فى مشواري .. مي كساب تكشف حدثًا مثيرًا في حلقة اليوم من جعفر العمدة

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تامر شلتوت : شخصية وليد أرهقتني أكثر من عماد

تامر شلتوت: حمادة هلال نجم بكل المقاييس

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ضيفا على موقع صدى البلد احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى يشارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ،وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لصدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده.

كشفت الفنانة مى كساب أحدث حلقة اليوم من مسلسل “جعفر العمدة” عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكتبت مى كساب :" ثريا أخت مرات صبحى تورموستات هى الوحيدة اللى حبت جعفر أكتر من نفسها ، ام عبد الجواد الأصلية اللى استحملت كتير .. هتفرحى النهاردة يا ثريا".

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن كواليس مسلسل “جعفر العمدة”، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت إيمان العاصي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “كواليس مسلسل جعفر العمدة كانت مريحة للغاية، وفي الحقيقة كنت سعيدة ومستمتعة بوجودي وسط كل هؤلاء النجوم المشاركين فى العمل، فكان الحب المسيطر على الكواليس، وكان هدفنا جميعا تحقيق النجاح بعيدًا عن أي مشاكل وتوتر”.

وأضافت: “وجود كل هؤلاء الأبطال والنجوم فى العمل جعله متنوعًا وأصبح له جاذبية خاصة”.