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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي كفر الشيخ يختتم تدريباته قبل إجازة عيد الفطر المبارك.. صور

تدريبات كفر الشيخ
تدريبات كفر الشيخ

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ بقيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، اليوم، الخميس، تدريباته، في شهر رمضان المبارك، على ملعب سخا، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

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وقرَّر المدير الفني لكفر الشيخ، منح اللاعبين إجازة من التدريبات ابتداءً من الغد بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستأنف التدريبات اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، استعداداً للمواجهات المرتقبة في الدوري.

 

وكان فريق كفر الشيخ قد خاض مباراة ودية مع نظيره زد، فى تجربة مفيدة للفريق والاستفادة فنياً من اللقاء والمشاركة بفريقين خلال اللقاء، وانتهت المباراة بفوز زد 2/1.


تقدم كفر الشيخ عن طريق شيكو محارب، في بداية اللقاء، وبعد التأكد من الحالة الفنية لبعض اللاعبين تم إجراء تبديلات فى بعض المراكز وتجربة أكثر من لاعب، تعادل فريق زد ثم أضاف الهدف الثانى في الدقيقة 42.


وشهد اللقاء ارتفاع الروح الفنية والمعنوية للفريق والمنافسة على دخول التشكيلة الأساسية وظهر اللاعبون العائدون من الإصابة بحالة جيدة خلال المباراة.

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