زكاة الفطر تودي بحياة العشرات في اليمن.. مصر تعزي والأمم المتحدة تتعاطف.. ماذا حدث؟

شهدت مدينة صنعاء اليمنية حادث تدافع مؤلما أسفر عن وقوع عشرات الوفيات والمصابين؛ الذى يعد واحداً من أكبر حوادث التدافع فى العالم فى السنوات العشر الأخيرة، خلال توزيع مساعدات مالية فى صنعاء، قبل ساعات من حلول عيد الفطر، خلال فترة غالبا ما تُوزّع خلالها مبالغ ماليّة ومساعدات على الفقراء.

إلغاء العيد

وتضامناً مع ضحايا حادث التدافع في ‎صنعاء.. أعلن مكتب الثقافة في مدينة ‎تعز عن إلغاء مهرجان المنتزه العيدي الرابع 2023 الذي كان مقرراً إقامته خلال ‎عيد الفطر.

البرلمان العربي

وضمن التضامن العربي الواسع، أعرب البرلمان العربي عن تعازيه إزاء ضحايا حادث التدافع بصنعاء الذي شهدته مدينة صنعاء قبيل انطلاق ساعات العيد؛ مخلفا أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين ويؤكد تضامنه الكامل مع حكومة وشعب اليمن في هذا المصاب الأليم.

أعربت مصر عن خالص تعازيها لليمن الشقيق إثر حادث التدافع المأساوى الذى شهدته مدينة صنعاء، مخلفاً أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق فى هذا الظرف الأليم.

تعازي أممية

قدم أمين عام الأمم المتحدة تعازيه القلبية لأسر وأحباء ضحايا حادث التدافع الذي وقع في صنعاء، باليمن يوم الأربعاء وأدى إلى مصرع العشرات.

وأبدى تشابا كوروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تعاطفه مع الشعب اليمني، فيما يحتفل مسلموه بعيد الفطر المبارك.

وقال إن حادثة التدافع تعد مأساة كبيرة إذ ستخلو مقاعد كثيرة من شاغريها فيما تجتمع الأسر للاحتفال بالعيد.

المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ أعرب عن الألم والحزن لوقوع الحادثة وقدم تعازيه القلبية "لجميع اليمنيين المفجوعين، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

كما أعرب ديفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن عن الحزن العميق لمصرع عشرات الأشخاص في الحادثة التي وقعت قرب صنعاء القديمة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المنسق الأممي أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة 78 شخصا في الحادث وإصابة عدد مماثل بجراح.

وقال غريسلي إن هذه المأساة مؤلمة وخصوصا أنها في توقيت عيد الفطر المبارك الذي تجتمع فيه الأسر معا.

وقدم أحر التعازي والمواساة لأسر وأصدقاء الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال إن الأمم المتحدة على اتصال بسلطات الأمر الواقع في صنعاء لتقديم الدعم المطلوب.

وتفيد التقارير بأن الحادثة وقعت أثناء توزيع تبرعات وتجمع عدد كبير من الناس.

الحوثيون السبب

وأظهر تسجيل مصوّر عشرات الأشخاص يتدافعون فى مكان ضيّق، فيما يتعالى صراخ بعضهم وسط صيحات: «عودوا للوراء، عودوا للوراء».

وتعليقا على الحادث، قال وزير الإعلام فى الحكومة اليمنيّة معمر الأريانى على تويتر «نحمّل القتلة المجرمين، الذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساويّة، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيّين إلى جحيم، المسئوليّة الكاملة عن هذه الجريمة»، فى إشارة منه إلى الحوثيين.