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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. أول ظهور للفنان سعد لمجرد بعد خروجه من السجن.. والجارديان البريطانية تشيد بمسلسل "تحت الوصاية"

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، أبرزها أول ظهور للفنان سعد لمجرد بعد خروجه من السجن والجارديان البريطانية تشيد بمسلسل "تحت الوصاية".

 

أول ظهور للمطرب سعد لمجرد بعد خروجه من السجن مع أسرته| صور

شارك الفنان سعد لمجرد أول صور له مع أسرته، وزوجته، عقب خروجه بإطلاق سراح مشروط من السجن، واحتفاله مع عائلته بعيد الفطر المبارك. 

 

 

هل يترشح لجوائز عالمية؟.. الجارديان البريطانية تشيد بمسلسل منى زكي تحت الوصاية

سلطت الجارديان البريطانية الضوء على مسلسل منى زكي "تحت الوصاية"، الذي عرضت حلقته الأخيرة منذ ساعات، ونال إشادات موسعة على مدار أيام عرضه ضمن الموسم الرمضاني الحالي. 

 

 

عملة نادرة الحلقة الأخيرة.. وفاة أحمد عيد أمام قبر شقيقه المقتول

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

 

تلت التلاتة الحلقة الاخيرة .. اتهام أمجد بقتل مي سليم .. وانتحار ليلى زاهر

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة حيث اكتشف أمجد إن فريدة زوجته هي التي قُتلت وليست فريال، وأن فريال لعبت عليه دور فريدة لضعف شخصيتها، وعدم قدرتها على المواجهة.

 

ليلة السقوط الحلقة الاخيرة..هروب طارق لطفي والإعلان عن جزء ثان من المسلسل

اختتمت اليوم حلقات  مسلسل " ليلة السقوط "المعروض على شاشات روتانا، وزاكروس، و lbc. حيث شهدت الحلقة تفاصيل التحرير الكامل لمنطقة الموصل من احتلال الدواعش، وكشفت خلال الأحداث التى اتسمت كلها بالأكشن لاول مره جنود حقيقين شاركوا فى تحرير الموصل وقدموا إعادة تصوير لأحداث حقيقيه خلالة عملية التحرير.


 

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

شهدت الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، نستعرض أبرزها  وفاة مهرة وحبس منى زكي وقتل عبد الجبار وفوز نادرة، وغيرها من الأحداث المذكورة فى السطور التالية .

سعد لمجرد طارق لطفي الفنانة نيللي كريم الفنان جمال سليمان نيللي كريم

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