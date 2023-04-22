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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عيد الفطر.. تأمين التيار الكهربائي بجميع مرافق محطات الرفع الزراعي بسيوة

اجتماع بواحة سيوة
اجتماع بواحة سيوة

أكد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة على مراجعة وتأمين التيار الكهربي طوال أيام عيد الفطر المبارك بجميع المرافق الحيوية بجميع المناطق بواحة سيوة.

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وأضاف أنه تم التأكيد على تأمين التيار الكهربائي خاصة بمحطات رفع مياه الصرف الزراعي والمستشفيات وغيرها مع مراجعة كافة شبكات الإنارة والتوصيلات لاستيعاب زيادة الأحمال. مع تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها.
وأشار علي استعداد مراكز الشباب لتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب وكذا عمل دورات رياضية في جميع المراكز لمشاركة الشباب وأدخل البهجة والسرور في أيام العيد المبارك.

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