عصابات داعش .. الأمن العراقي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف أسواق كركوك

قامت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، بإحباط أحد المخططات الإرهابية التي تستهدف مناطق عدة في البلاد.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق مدينة كركوك، قام به شخصين من داعش بينهما قيادي.

وذكر الجهاز، في بيان له، “بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة من الإطاحة باثنين من عناصر داعش الإرهابي، أحدهما عنصر بارز يكنى بـ (أبو دجانة)”

وأضاف البيان “عملية الاعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة”.

واستطرد: “وأثناء سير التحقيق اعترف الإرهابيان بأنهما كانا يعتزمان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين، لكن يقظة وهمة أبطال جهازنا أحبطت تلك المخططات الإرهابية”.

وأشار البيان إلى أنه تبين أن المكنى “أبو دجانة” والذي جدد مؤخراً البيعة لعصابات داعش، سبق وأن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة.