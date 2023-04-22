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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الحاجي: الرجاء متوهج أفريقيا وينحني محليا.. والأهلي المرعب يحلق في الصدارة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي علي مباراة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نها دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها الليلة علي ملعب استاد القاهرة. 

ويستضيف فريق النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، المقرر لها اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء،  على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

قال الدكتور جمال الحاجي في تصريحات خاصة لصدي البلد : يدخل الرجاء مباراة الربع النهائي لأبطال أفريقيا امام الأهلي المصري بأرقام مرعبة، فالرجاء حقق الانتصار في خمس مباريات من ستة محققا أعلى حصيلة من النقاط بـ 16 نقطة كاملة كما تصدر الرجاء كل المجموعات كأحسن خط هجوم بـ 17 هدفا وثاني أحسن دفاع بقبول شباكه 3 أهداف فقط.  
وتابع: بينما حسم الأهلي ترشحه لذات الدور بشق الأنفس منتظرا مباراته الأخيرة امام الهلال السوداني بالقاهرة. الاهلي حقق 14 هدفا كحصيلة هجومية محترمة ولكن دفاعاته قبلت 8 اهداف كاملة وهي حصيلة محيرة لم تتعود بها دفاعات زعيم افريقيا. 

وأضاف : من جهة أخرى وفي السنوات الأخيرة لم يقدم الأهلي أداءا مرضيا أمام الفرق المغربية التي مثلت عائقا امام الأهلي لمعانقة الألقاب.
 

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الرجاء ينحني محليا والأهلي يتصدر

وواصل : على عكس دوري ابطال افريقيا يبلي الأهلي جيدا في مسابقة الدوري المحلي على عكس الرجاء الذي انحنى في البطولة المغربية المحترفة 6 مرات كاملة وهو ما يعطينا انطباعا على ان الرجاء يعيش ازدواجية متباينة على مستوى الأداء وهو في النهاية ليس بالفريق الذي لا يقهر لكن يبقى السؤال المطروح هل ستكون هذه الأرقام ذات دلالة في مباراة القاهرة مساء اليوم؟ 
واستطرد : الرجاء مزهوا بنتائجه العالية على مستوى دوري أبطال افريقيا ربما سيختار المبادرة الهجومية رغم ان منذر الكبير المدرب التونسي معروف بتحفظه وعدم المجازفة الهجومية في مثل هذه المباريات رغم ما يمتلكه من ترسانة هجومية مرعبة يقودها النهيري وحركاس وأهولو. ومن المنتظر ان يختار الكبير الانكماش الدفاعي والاعتماد على المرتدات وهو في نظري الأقرب للواقع.
وقال: من جهة أخرى اثبت التاريخ ان الأهلي كلما تقدم في المسابقة كلما تشبث بالنتيجة وهو الذي سيكون مدعوما بأكثر من خمسين ألف مناصر من جماهيره العريضة دون نسيان القوة الهجومية الضاربة التي دكت شباك منافسيه بأكثر من 54 هدفا في 27 مباراة. 

وزاد : 40 هدفا في الدوري المحلي و14 هدفا في دوري ابطال افريقيا. اذن هل سيحسن مارسيل كولر استغلال نقاط قوة الأهلي الهجومية التي يقودها هدافو الفريق شريف وكهرباء والشحات.
واختتم حديثه قائلا: عموما مباراة اليوم ستكون قوية والترشح سوف يمر حتما بنسبة كبيرة من استاد القاهرة والفريق الذي سيترشح للدور النصف النهائي ستكون له الكلمة العليا في بقية مشوار المسابقة.

الأهلى الرجاء المغربي دوري ابطال افريقيا جمال الحاجي الهلال السوداني

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