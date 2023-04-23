يحمي العين والأعصاب.. تناول البطيخ يوميا وشاهد ما يحدث لجسمك؟

البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة والمفيدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين أ والعديد من المركبات النباتية الصحية.

كشف موقع هيلثي فيما يلي عن أهم 8 فوائد صحية لتناول البطيخ يوميا؟



1 . الحماية من الجفاف .

البطيخ منعش ومرطب للجسم .



2. الوقاية من الربو :

تشير الدراسات إلى أن فرص الإصابة بالربو تنخفض لدى الأشخاص الذين يتناولون البطيخ الأحمر بانتظام. ويعود السبب في ذلك لمحتوى البطيخ العالي من فيتامين ج والذي يفيد في حالات الربو .

كما أن من فوائد البطيخ الأحمر المساعدة على التخفيف من حدة نوبات الربو والأزمة بشكل ملحوظ.



3. الوقاية من مرض السكري :



مع أن البطيخ الأحمر حلو المذاق، إلا أن محتواه العالي من الماء والمعادن، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم يجعله وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، من فوائد البطيخ الأحمر لمرضى السكر أنه يساعد على تنظيم سكر الدم وتعزيز عمل الأنسولين في الجسم .





كما أن الطبقة البيضاء في قشور البطيخ الأحمر مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري .





4. خسارة الوزن الزائد :

من فوائد البطيخ الأحمر أن تناوله بانتظام يساعد على خسارة الوزن الزائد خاصة أن ملمس البطيخ وحجمه وطريقة ذوبانه في الفم يساعد على إرضاء شهيتك للحلوى أكثر من أي نوع فاكهة آخر .



كما أن غنى البطيخ بالماء والألياف يساعد على كبح الشهية وجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من رغبتك في تناول أي مصدر آخر للسكريات غير المفيدة .



5. حماية الأعصاب :

من فوائد البطيخ الأحمر أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم التي تساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وتقويتها في الجسم.

ويتسبب نقص البوتاسيوم بخلل في الأعصاب، وتنميل، ونوع من الخدر في الأطراف، أو حتى الإصابة بتشنجات في الساقين ليلًا.

ويمكنك الحصول على ما يقارب 170 مليغرام من البوتاسيوم من كأس واحد من عصير البطيخ الطبيعي والطازج .



6. حماية اللثة :

تؤثر أمراض اللثة على الكثيرين حول العالم سنويًا، وتتراوح حدتها بين البسيط والحاد، وقد تتسبب مشاكل اللثة في خسارة الأسنان ومشاكل صحية في القلب أو حتى التهابات في الجسم .



وتبين أن تناول كميات كافية من فيتامين ج يوميًا وبانتظام يساعد على تحسين حالة أمراض اللثة ومنع زيادة أعراضها ومضاعفاتهاسوءًا، ولا يخفى على أحد أن البطيخ الأحمر مصدر ممتاز لفيتامين ج .

7. حماية العين :

يحتوي البطيخ الأحمر على نسب ممتازة من مادة الليكوبين (Lycopene) التي تساعد على حماية العين من الأمراض المختلفة التي قد تسببها عمليات الأكسدة الضارة في الجسم .



ومن أهم فوائد البطيخ الأحمر أنه يساعد على الحماية من مرض التنكس البقعي الذي من الممكن أن يسبب العمى، كما قد يساعد البطيخ الأحمر على إبطاء تقدم هذا المرض ومنع زيادة أعراضه سوءًا .



8. فوائد البطيخ الأحمر الأخرى :

ولا تتوقف فوائد البطيخ الأحمر عند ما ذكر، بل تمتد لتشمل فوائد أخرى كذلك، ومنها :

علاج حرقة وألم العضلات .

تحسين صحة القلب وجهاز الدوران .

تحسين صحة الشعر والبشرة .

علاج المشاكل الهضمية وتحسين الهضم .



الوقاية من السرطان .

تحسين صحة الكلى والجهاز البولي .