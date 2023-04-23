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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 75 طن قمح للشون والصوامع بأسيوط

أعمال توريد القمح
أعمال توريد القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار أعمال حصاد محصول القمح المحلي موسم 2023 واستمرار أعمال التوريد لـ 28 شونة وصومعة وهنجر بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار  إلى أن إجمالي مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بالقمح  بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة وبلغ ما تم توريده حتى اليوم 75 طن وذلك تحت إشراف اللجنة العليا من مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية.

وأكد  على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

 

ولفت إلى استلام الاقماح من المزراعين بسعر 1500جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

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وأشار محافظ أسيوط - في بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة – إلى إن أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى تتم في 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد حيث يجرى توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 31 أغسطس 2023 مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وقد تم التوريد وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.


من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان وتم توريد 75 طن و471 كيلوجرام قمح محلي وحصاد ما يقرب من 3966 فدان حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 42 طن و844 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 32 طن و627 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.


يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد في وقت سابق العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين ومسئولى البنك الزراعي والمطاحن للاطمئنان على تشكيل اللجان ومتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن فضلا عن تفقد الشون والصوامع والمطاحن للاطمئنان على سير التوريد كما شكل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

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