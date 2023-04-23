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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين وإصابة 15 شخصا بينهم أجنبي في مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء  مصابي الحادث  الذى وقع  منذ قليل بطريق مطروح إسكندرية الساحلى الدولي والذي شهد تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة نصف نقل.

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أسفر الحادث عن إصابة 15 شخص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين  بطريق مطروح اسكندرية الساحلى  الدولي وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزى .

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطار بتصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق مطروح اسكندرية الساحلى  امام قريه مرسليا بيتش 2  وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الحمام  المركزي 15 مصاب منهم شخص اجنبي "كازاخستانى الجنسية "  وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

حادث بمطروح
حادث بمطروح
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