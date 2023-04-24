قصف إسرائيلي على مناطق في الجولان السوري المحتل.. فيديو

ذكر المرصد السوري، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وذكر المرصد أن موقع قرص النفل منطقة تتمركز فيه ميليشيات مقربة من “حزب الله” اللبناني، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر من قبل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السورية، أنها تدين العمليات التي تقوم بها القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بنقل النفط السوري واصفة إياه بالسرقة، ومطالبة واشنطن بدفع تعويضات، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سونا".

وقالت الخارجية السورية في بيان لها، إن القوات الأمريكية قامت خلال الأسابيع الماضية بنقل النفط والثروات السورية الأخري، لافته إلى أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن سوريا تدين هذه التصرفات وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.