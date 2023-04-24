غربلة في الفريق.. خالد الغندور يكشف عن صفقات الزمالك خلال ميركاتو الصيف

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تطورات ملف صفقات موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد خالد الغندور في تصريحات خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أن أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قرر رحيل عدد كبير من نجوم الكرة في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك سيتعاقد مع عدد كبير من الصفقات الأجنبيه التي ستضيف الكثير للفريق وستكون علي مستوي البطولات المشارك بها الزمالك .

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك سيتعاقد مع نجوم مصرية مميزة ولن تكون بقيمة ماديه كبيرة مشددا لن الزمالك لديه خطه لاستعاده مستواه والتتويج بالبطولات.

وتابع خالد الغندور أن جماهير الزمالك ستسعد كثيرا بهذه الصفقات