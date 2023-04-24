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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجوكر والقناص والأشول| 3 زملكاوية على عتبة الأهلي.. هل تتم صفقة القرن؟

النادي الأهلي
النادي الأهلي

صفقة القرن في الأهلي.. ترددت الكثير من الأنباء مؤخر حول اقتراب ثلاثي الزمالك من الانضمام إلى المارد الأحمر في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

إمام عاشور، مصطفى محمد، وأحمد فتوح.. ارتبطت هذه الأسماء مؤخرا بالنادي الأهلي، حيث وصفها الكثيرين بصفقة القرن، خاصة في ظل الأداء المتميز لهذا الثلاثي.. فهل تحدث صفقة القرن؟

إمام عاشور يوقع الأهلي

كان إمام عاشور، نجم نادي ميتلاند الدنماركي ولاعب الزمالك السابق من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالأهلي، خاصة في ظل اقتراب ناديه الحالي من الهبوط.

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وعلى الرغم من نفي اللاعب، إلا أن الإعلامي إسلام صادق، أشار إلى أن النادي الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور، بشكل شبه رسمي، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صادق، عبر برنامج "البريمو": "رحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بصفقة انضمام إمام عاشور إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي، بعد عرض الأمر عليه من إدارة النادي، خاصة أن عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

وأضاف صادق: "وقع إمام عاشور على عقود مبدئية بانتقاله إلى النادي الأهلي، وورقة رغبة باللعب للأهلي في الموسم المقبل، لمدة 4 مواسم ونصف، أثناء وجوده في مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتي مالاوي".

هل ينتقل مصطفى محمد للأهلي؟

ارتبط اسم مهاجم الزمالك السابق مصطفى محمد أيضا في الساعات الماضية بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل في ظل اقترابه من الرحيل عن فريق نانت الفرنسي وعدم الاستمرار معه في الموسم المقبل.

ووفقا لتقارير صحفية فرنسية، فإن فريق نانت الفرنسي قرر عدم تفعيل عقد شراء مصطفى محمد من نادي جالطة سراي التركي بعد نهاية الموسم الحالي، على أن يعود نجم المنتخب الوطني لـ صفوف جالطة سراي التركي عقب انتهاء هذا الموسم.

ووفقا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن ما يتردد عن وجود أحاديث من جانب مصطفى محمد مع النادي الأهلي ليس له أساس من الصحة، حيث أن اللاعب يرغب في استكمال مسيرته الكروية في أوروبا وعدم العودة في الوقت الحالي للدوري المصري سواء للأهلي أو الزمالك.

هل يتعاقد الأهلي مع أحمد فتوح؟

انتشرت أنباء عديدة خلال الأيام الماضية عن اهتمام النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن أحمد فتوح عقده مازال مستمرا مع الزمالك حتى الموسم المقبل، لذلك من يريد التعاقد مع اللاعب سيتفاوض مع الزمالك، إلا أن لاعب الزمالك يرحب بالتجديد مع النادي خلال الفترة المقبلة.

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