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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|حقيقة طرد مرتضى منصور من الزمالك.. ومدرب الرجاء في ورطة.. ونجم الأهلي يحذر كولر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

نجم الأهلي يوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لـ كولر قبل مواجهة الرجاء المغربي

وجّه وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، تحذيرًا شديد اللهجة، للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي، في إطار إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نجم تونس يستفز الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

علّق خالد القربي، نجم منتخب تونس السابق، على مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء المغربي، يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور، على أنباء انتقال إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مدرب الرجاء المغربي في ورطة كبيرة قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير مغربية عن وجود التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، في ورطة كبيرة قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طلب عاجل من كولر لإدارة الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، من الإدارة قبل مواجهة الرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بالأسماء.. غياب 6 نجوم عن الأهلي أمام الرجاء المغربي في دوري الأبطال

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما أثير مؤخرًا داخل النادي، بسبب مرتضى منصور.

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام مانشستر سيتي في لقاء صراع لقب الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتي، في التاسعة مساءً، على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأهلى الرجاء المغربي الرجاء الزمالك مرتضى منصور كولر أرسنال مانشستر سيتي

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حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

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