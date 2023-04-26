أخبار الرياضة|حقيقة طرد مرتضى منصور من الزمالك.. ومدرب الرجاء في ورطة.. ونجم الأهلي يحذر كولر

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

وجّه وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، تحذيرًا شديد اللهجة، للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي، في إطار إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

علّق خالد القربي، نجم منتخب تونس السابق، على مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء المغربي، يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

علق الإعلامي خالد الغندور، على أنباء انتقال إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كشفت تقارير مغربية عن وجود التونسي منذر الكبير، المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، في ورطة كبيرة قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، من الإدارة قبل مواجهة الرجاء المغربي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما أثير مؤخرًا داخل النادي، بسبب مرتضى منصور.

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتي، في التاسعة مساءً، على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.