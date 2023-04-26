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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أحمد فهمي عن جعفر العمدة: أكثر مسلسل نجح في رمضان.. تامر شلتوت: المداح محطة فارقة في مشواري الفني

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تامر شلتوت: المداح محطة فارقة في مشواري الفني

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ضيفا على موقع صدى البلد احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى يشارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ،وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لصدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده.

وقال تامر شلتوت :" اتحصرت فى أدوار الولد الحبيب فى بدايتي الفنية وحاولت الخروج من هذه المنطقة ، والمداح هو المحطة الفارقة فى مشوارى الفنى".

أحمد فهمي عن جعفر العمدة: أكثر مسلسل نجح في رمضان

أجاب الفنان أحمد فهمى عن سؤال أحد متابعيه عبر موقع التدوينات تويتر عن رأيه فى مسلسل “جعفر العمدة”.

وأجاب الفنان أحمد فهمى :" اكتر مسلسل نجح فى رمضان.

عارفة عبد الرسول تكشف عن بوستر مسلسل «اللعبة 4» .. شاهد

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن البوستر الرسمى لمسلسل "اللعبة 4” دوري الأبطال المقرر عرضه الشهر المقبل على منصة شاهد.

وطرحت الفنانة عارفة عبد الرسول البوستر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتصدر البوستر جميع أبطال المسلسل. 

من ناحية أخرى قامت منصة شاهد بتأجيل عرض مسلسل اللعبة 4 إلي ما بعد شهر رمضان القادم ، بعد ما كان مقررًا طرحه خلال شهر يناير الماضي .

وقالت الفنانة ميرنا جميل في تصريحات لـ "صدى البلد": ان الجزء الجديد سيطرح رابع أيام عيد الفطر، وسيكون هناك العديد من المفاجئات التي ستنال إعجاب الجمهور، كما سيتواجد مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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