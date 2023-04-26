سعر الذهب الآن في مصر خلال الفترة المسائية

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,880 شراء 2,914 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,640 شراء 2,671 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,520 شراء 2,550 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,160 شراء 2,186 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,680 شراء 1,700 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,440 شراء 1,457 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 89,568 شراء 90,634 جنيه

الجنيه الذهب بيع 20,160 شراء 20,400 جنيه

الكيلو بيع 2,880,000 شراء 2,914,286 جنيه

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.