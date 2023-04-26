سعر الذهب الآن في مصر خلال الفترة المسائية

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر اليوم، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,880 شراء 2,914 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,640 شراء 2,671 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,520 شراء 2,550 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,160 شراء 2,186 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,680 شراء 1,700 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,440 شراء 1,457 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 89,568 شراء 90,634 جنيه
الجنيه الذهب بيع 20,160 شراء 20,400 جنيه
الكيلو بيع 2,880,000 شراء 2,914,286 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.