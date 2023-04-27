أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية .. قرض من الوكالة الفرنسية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية

أخبار مصر.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يعلن دعم وحدة وسيادة اليمن وتشجيع جهود إيجاد حل سياسي شامل



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني…

الرئيس يبحث والمجلس الأوروبي تطورات الأزمة السودانية وإشادة بجهود مصر لوقف إطلاق النار



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي،وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان..

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر لمعدلات النمو الاقتصادي تصل إلى 6%

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تأكيد روية صندوق النقد الدولي الإيجابية لمصر .

قرار جمهوري بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية أبوقير

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الحكومة: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من هذا التاريخ



صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

بتوجيهات رئاسية.. رحلات إضافية لـ قطارات الوجه القبلي لاستيعاب كثافة العائدين من السودان



فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان، وجه الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدفع بعدد ثلاثة قطارات إضافية لإستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 26-27 / 4 / 2023.

بعد عطل مفاجئ.. عودة حركة المترو بمحطة حلوان وانتظام تشغيل الخط الأول



أعلنت الهيئة القومية لـ الأنفاق عن عودة وانتظام حركة القطارات بمحطة حلوان و بمحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان ، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات أثناء قيام أول قطار إستكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى إتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول.

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

زار جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب المتحف المصري الكبير، بصحبة عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار، للتعرف إلى أبرز تطورات تم إنجازها في المتحف.