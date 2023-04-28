حدث ليلا | تطبيق التوقيت الصيفي في مصر .. موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة .. اتحاد الكرة: تقديم ملف كامل في يونيو المقبل لاستضافة أمم افريقيا 2027 .. بيان عاجل من أمريكا بشأن تمديد الهدنة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، إذ تمر البلاد بمرحلة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي من سمات فصل الربيع.
دفعة جديدة من مآمير الجمرك تتسلم العمل بمطار القاهرة .. صور
استقبل الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، المعينين الجدد بنظام التعاقد والذين تم توزيعهم من قبل وزارة المالية، حيث تم استقبالهم في أجواء احتفالية باستضافة من شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس الإدارة. وأكد "موسي" في كلمته التي القاها للحضور
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين بطريق إحدى القرى بالمنيا
أصيب 12 شخص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إحدى قرى شرق النيل بمركز المنيا بسبب السرعة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
دفن جثمان الشيخ عبد الله كامل بمقابر المسلمين بولاية نيوجيرسى بأمريكا
تم الانتهاء من إجراءات الدفن الإدارية وانتقال جثمان الشيخ الشيخ عبدالله كامل رحمه الله إلى مكان تغسيله وتكفينه في حديقة ( Lincoln bark ) بالولايات المتحدة الامريكية .
محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفني الكبير بالعريش
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل الفني الكبير الذي نظمه مجلس القبائل العائلات المصرية
الكهرباء: التوقيت الصيفي له العديد من الفوائد ويساهم في تقليل فاتورة الاستهلاك
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن من أهداف العمل بالتوقيت الصيفي، أن له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، موكداً أن انخفاض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10% يساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.
عماد الدين حسين: جلسة 3 مايو بالحوار الوطني رد اعتبار
عقد مجلس الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، اليوم الأربعاء، لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في 3 مايو المقبل.
اتحاد الكرة: تقديم ملف كامل في يونيو المقبل لاستضافة مصر أمم افريقيا 2027
كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تقدم مصر بطلب رسمي من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027
غارات جوية وانفجارات في جميع أنحاء أوكرانيا
أفادت مصادر في أوكرانيا بأن إنذارات من الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الأمريكيين الموجودين في السودان
ناشد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الأمريكيين الموجودين في السودان بمغادرته في غضون 48 ساعة مستبعدًا تحسن الأوضاع هناك على الرغم من إعلان الجيش السوداني الموافقة على هدنة مدتها 72 لوقف إطلاق النار.
ترحيب إقليمي ودولي بتمديد الهدنة في السودان
رحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، من قبل الجيش السوداني داعين إلى تنفيذه بالكامل.
أمريكا: شركاؤنا في السعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا بالسودان
أكد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، أن شركاء الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية ساعدوا في إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.
بيان عاجل من أمريكا بشأن تمديد الهدنة في السودان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الجيش السوداني الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع مليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة بداية من أمس الخميس.
السودان .. الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية ترحب بتمديد الهدنة
رحبت الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية في السودان بإعلان الجيش السوداني الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع مليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة بداية من أمس الخميس.