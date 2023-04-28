حدث ليلا | تطبيق التوقيت الصيفي في مصر .. موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة .. اتحاد الكرة: تقديم ملف كامل في يونيو المقبل لاستضافة أمم افريقيا 2027 .. بيان عاجل من أمريكا بشأن تمديد الهدنة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، إذ تمر البلاد بمرحلة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي من سمات فصل الربيع.

استقبل الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، المعينين الجدد بنظام التعاقد والذين تم توزيعهم من قبل وزارة المالية، حيث تم استقبالهم في أجواء احتفالية باستضافة من شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس الإدارة. وأكد "موسي" في كلمته التي القاها للحضور

أصيب 12 شخص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إحدى قرى شرق النيل بمركز المنيا بسبب السرعة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تم الانتهاء من إجراءات الدفن الإدارية وانتقال جثمان الشيخ الشيخ عبدالله كامل رحمه الله إلى مكان تغسيله وتكفينه في حديقة ( Lincoln bark ) بالولايات المتحدة الامريكية .

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل الفني الكبير الذي نظمه مجلس القبائل العائلات المصرية

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن من أهداف العمل بالتوقيت الصيفي، أن له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، موكداً أن انخفاض معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 10% يساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.

عقد مجلس الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، اليوم الأربعاء، لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في 3 مايو المقبل.

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تقدم مصر بطلب رسمي من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027

أفادت مصادر في أوكرانيا بأن إنذارات من الغارات الجوية انطلقت في أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

ناشد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الأمريكيين الموجودين في السودان بمغادرته في غضون 48 ساعة مستبعدًا تحسن الأوضاع هناك على الرغم من إعلان الجيش السوداني الموافقة على هدنة مدتها 72 لوقف إطلاق النار.

رحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، من قبل الجيش السوداني داعين إلى تنفيذه بالكامل.

أكد البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، أن شركاء الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية ساعدوا في إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الجيش السوداني الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع مليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة بداية من أمس الخميس.

رحبت الآلية الثلاثية والمجموعة الرباعية في السودان بإعلان الجيش السوداني الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع مليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة بداية من أمس الخميس.