صدق أو لا تصدق.. سيدة أسوانية تتنازل عن وصاية طفلها لزوجة أبيه

وتتوالى الأحداث الفريدة من نوعها يوماً بعد يوم، وفى محكمة الأسرة نجد قصص وأسرار وحكايات منها الغريب والفريد، ومنها العادى الذى نشهده في حياتنا اليومية.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر موقع "صدى البلد " قصة جديدة من قصص وأسرار محكمة الأسرة في محافظة أسوان، والتي ترويها لنا المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بأسوان فاطمة حسن حيث قالت من الحالات الفريدة والغريبة التي ترافعت فيها قصة وحالة أحد الأطفال وهو الطفل "هانى"، والذى يبلغ من العمر 16 عاماً.

محكمة الأسرة

وأشارت المحامية فاطمة حسن إلى أنه حضر لمكتبها والد زوجة أبو الطفل، والذى قال إن هانى ابن زوج بنته من زوجته الأولى، والتي تم تطليقها، وتركت طفلها هانى لوالده، وتزوجت أكثر من مرة ولديها حالياً أسرة وأولاد أخرين.

وأضافت المحامية فاطمة بأن الطفل "هانى" عاش مع أبيه وزوجته، وأخوته البنات منذ أن كان عمرة ثلاث سنوات، وقامت بتربيته زوجة أبيه، والآن الطفل "هانى" والده توفى، فالوصاية تؤول لوالدته "أمه التي قامت بولادته" لعدم وجود جد أو عم، وتم التفاوض مع هذه الأم الفعلية على التنازل عن الوصاية لزوجة الأب.

وقامت المحامية فاطمة حسن بسؤال الطفل " هانى " بأنه فى حد مش عاوز أمه، فكان رده عليها بأنه لا يعرف والدته التي قامت بولادته، وأنه يريد أن يربى أخوته البنات، لأنهم ملهمش حد غيره ، ويعتبر هو العائل الوحيد ليهم بعد وفاة والده.

وأكملت المحامية "فاطمة حسن" بأنه بسؤال الأم الفعلية فى نيابة الأسرة، فقد أقرت أنه يوجد لديها أسرة وأولاد من زوجها، وليس لها حاجة في الوصاية على ابنها، وقد تم عرض الأمر على قاضى النيابة الحسبية، فقال إن الوصاية للأم الفعلية، فتنازلت هذه الأم عن الوصاية لزوجة الأب في حالة فريدة من نوعها.