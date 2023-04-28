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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجامعة العربية : لا يمكن تقديم إغاثات إنسانية للسودان بسبب العمليات العسكرية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مصلحة السودان يجب أن تكون لها الكلمة العليا، سواء من هم على المكون العسكري أو ممثلي المكون المدني.

وناشد زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري أنّ يكون الجميع على قدر المأمول منهم لوضع السودان فوق المصلحة الخاصة، لافتا إلى أن هذا وضعا داخليا للسودان، لكن الجميع يتحدث حرصا على مصلحة السودان، باعتبارها أحد الدول الأشقاء.

وقف القتال في السودان


وأضاف السفير حسام زكي أن السفارة السودانية في مصر طلبت لقاء ممثل عن مجلس السيادة السوداني مع الأمين العام للجامعة العربية؛ لمناقشة الوضع الجاري في السودان والحلول التي يمكن أن توضع لوقف القتال.

ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن الدول الأعضاء حريصة على تهدئة الوضع في السودان، منوها انه لا توجد إمكانات للقيام بعمليات إغاثة؛ نتيجة العمليات العسكرية في الخرطوم وغيرها، وسيتم إحالة الملف الإنساني للدول الأعضاء.

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