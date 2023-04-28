شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر جرام عيار 21

قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الأزمة السودانية تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، موضحا: كان هناك استيراد للذهب من خلال السياحة السودانية وبيع الأشقاء لبعض المشغولات الذهبية في ظل عدم توفير البنوك للعملات الأجنبية على مدار آخر عام ونصف الخاصة بعمليات الاستيراد.

وأضاف واصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، السوشيال ميديا تسببت أيضا في ارتفاع أسعار الذهب وحديثهم المستمر حول ارتفاع سعر الدولار عن جهل مما دفع المواطنين للشراء.

تابع الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي تكون عملية الشراء من فائض الاحتياج لدى المواطنين ودون ذلك لا أنصح أحدا بشراء الذهب من أجل الاستثمار حتى لا يتعرض للخسارة.

أسعار الذهب



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3006 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2630 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21.040 جنيها.



أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.