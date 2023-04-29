شيرين عبد الوهاب: اتفقت مع بناتي يطلعوا معايا على المسرح بس اتكسفوا

كشف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سر عدم ظهور بناتها على المسرح معها، اثناء حفلها فى مدنية دبي ، بعدما اعلنت ذلك فى إحدي اللقاءات التليفزيونية .

وقال شيرين عبد الوهاب فى تصريحات خاصة : اتفقت مع بناتي يطلعوا على المسرح معايا بس اتكسفوا .

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وكانت قد كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن نيتها فى طرح البوم غنائي جديد ، خلال الفترة القادمة ، وسيكون على نفقتها الشخصية .

وقالت شيرين عبد الوهاب فى تصريحات إعلامية : خلال الفترة القادمة سوف أقوم بطرح ألبوم من إنتاجي الشخصي ، ويضم أغاني جيدة للغاية ، ولكن هناك بعض الامور الادارية سيتم الإنتهاء منها مع شركة روتانا أولا .

وكانت قد توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى المستشفي بعد إنتهاء حفلها فى دبي ، حيث تعرضت للسقوط من على المسرح .

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على التوجه الى المستشفي للاطمئنان على نفسها فقط ، بعد التعرض الى السقوط ، وقد قام زوجها حسام حبيب بالذهاب اليها .

حفل شيرين عبد الوهاب :

وكانت قد بدأت الفنانة شيرين عب الوهاب حفلها بمسرح الأرينا في دبي وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من أشهر أغانيها أبرزها :" حبه جنة وكلها غيرانة".

وتفاعل الجمهور مع شيرين عبد الوهاب قائلا :" عظمة “’,وردت الأخيرة على الجمهور :” لسه مدخلتش فى المود".

وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب الى موف صعب اثناء غنائها ، حيث سقطت حال تواجدها على المسرح، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".