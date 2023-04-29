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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح كيرة والجن على منصة شاهد vip.. تفاصيل

كيرة والجن
كيرة والجن

كشفت منصة شاهد vip ، عن عومها طرح فيلم كيرة والجن ، خلال الفترة القادمة ، بعد تحقيقه إيرادات مرتفعة فى دور العرض السينمائية . 

ولم تحدد منصة شاهد موعد نهائي لطرح العمل ، الا انها نوهت ان الفيلم سيكون كتاح لمشتركي المنصة قريباً .

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كيره والجن كريم عبد العزيز ثورة 1919 مروان حامد احمد عز هند صبري

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