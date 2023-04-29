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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بنزيما يتقدم لـ ريال مدريد بثلاثية أمام ألميريا في الدوري الإسباني

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تقدم ريال مدريد على ضيفه ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لـ ريال مدريد بهدف في الدقيقة الخامسة من متابعة لتمريرة زميله فينيسوس جونيور.

وعاد بنزيما ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 17، بعد مجهود فردي رائع من رودريجو جويس من الجهة اليسرى.

وأحرز كريم الهدف الثالث في الدقيقة 42 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله لوكاس فاسكيز.

وسجل لازارو هدف ألميريا الأول في آخر دقائق الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة البلجيكي تيبو كورتوا، والفرنسي كريم بنزيما، للتواجد بشكل أساسي، بعدما تغيبا عن الهزيمة أمام جيرونا في الجولة الماضية، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - داني سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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