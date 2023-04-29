هبة واصل : أساس الحوار الوطنى مشاركة الفرد مع الدولة .. فيديو

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يقوم على 3 محاور.

وأضافت هبة واصل خلال حوارها مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الحوار الوطنى يضم 19 لجنة وستناقش 123 قضية.

وأشارت المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، ان الحوار الوطنى تطلب حصر آراء ممثلى المجتمع المصرى الأمر الذى تطلب مجهود ضخما للغاية.

كافة القضايا

وأكدت المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، أساس الحوار الوطنى هو مشاركة المواطن مع الدولة.

وأوضحت هبة واصل الأمانة المركزية للحوار الوطني حصرت كافة القضايا التي وصلتها لمناقشتها خلال الجلسات.



