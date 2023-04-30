حريق في بنك السودان المركزي.. ومفاجأة حول ملابسات الحادث| شاهد

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العاصمة السودانية الخرطوم، إن "بنك السودان المركزي يقع في وسط الخرطوم وبالقرب من أحد مواقع المواجهات، وعمليات النهب أصبحت مستمرة في البنوك والمراكز التجارية من قبل الميليشيات".

وأضاف إبراهيم في رسالة على الهواء: أن حريقا شب في بنك السودان المركزي، موضحًا: "هناك ميليشيا ربما تكون قد تسللت إلى هذه المنطقة وقامت بالحرق، وبالتالي، فإنها الآن تمارس عمليات النهب والسرقات في أعداد كبيرة من المواقع والمراكز والطرق".

وتابع، أن الحريق جزئي في بنك السودان المركزي، ولم يتم حرق البنك بالكامل، مشيرًا إلى أن البنك يتكون من عدة طوابق، حيث اشتعلت النيران في الطوابق العليا، وحتى هذه اللحظة لا توجد تفاصيل حول عمليات الإطفاء، إذ أن هذا الحريق قد تكون ميليشيا الدعم السريع تسببت فيه، وخاصة أنها هاجمت الكثير من المواقع وقامت بالسطو عليها وتخريبها.

