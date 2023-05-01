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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس إلهام شاهين في أستراليا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال رحلتها إلي أستراليا.

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تألقت إلهام شاهين في إستراليا بمجموعة من الإطلالات المتنوعة بين الكلاسيك و الكاجوال مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الملابس التي تظهر بها.


ولكن على الرغم من أناقتها فإن إلهام شاهين أثارت الجدل على السوشيال ميديا ببعض الإطلالات التي كشفت عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد وبدت أصغر من سنها ما أثار الدهشة بين متابعيها.


تنوعت إطلالات إلهام شاهين في إستراليا بين الفساتين الكاجوال و البنطلونات اللافتة ، وحرصت على اتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب مع قوامها.


وقامت إلهام شاهين على تنسيق الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها في إستراليا إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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