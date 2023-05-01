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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يُسير 10 شاحنات مساعدات إغاثية إلى سوريا

صدى البلد

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات اغاثية جديدة مكونة من 10 شاحنات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية إلى الأشقاء في سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية تحمل القافلة مواد طبية واغاثية وغذائية من ضمن التبرعات التي استقبلتها الهيئة خلال الفترة الماضية من مختلف القطاعات والجهات المتبرعة وسيتم تسليمها الى الهلال الأحمر السوري من خلال نظام التبادل الفوري (Back to Back) ليتم توزيعها على المتضررين من الزلزال في مختلف المناطق.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: " تستمر جهود الأردن في تقديم المساعدات الاغاثية والإنسانية للشعب الشقيق في سوريا والذي تضرر من الزلزال، وبعد مرور أكثر من شهرين على الكارثة فإننا نعمل على استمرارية تقديم الدعم والعون لضمان تعافي الأشقاء في سوريا وعودة حياتهم الطبيعية”.

وأضاف الشبلي أن عدد الشاحنات التي تم ارسالها الى الأشقاء في سوريا وصلت الى 172 شاحنة بالإضافة الى ثلاث طائرات.

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