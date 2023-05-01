مركز السكك الحديدية وقاعدة عسكرية.. أوكرانيا تحت القصف

أطلقت روسيا قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا في ثاني ضربة جوية كبيرة خلال ثلاثة أيام، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد، حسبما أفادت رويترز.

و شهدت الليلة الماضية إصابة 34 شخصا وتضرر عشرات المنازل حسبما قال مسؤولون، اليوم الإثنين.

وقالت أوكرانيا إنها نجحت في إسقاط 15 من بين 18 صاروخا، لتحمي سماء العاصمة كييف ومدنا رئيسية أخرى دوت فيها صفارات الإنذار.

ولم تقع أضرار واسعة النطاق سوى في مدينة بافلوهراد، وهي مركز للسكك الحديدية خلف الجبهتين الجنوبية والشرقية.

ونشر مسئول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا صورا للحريق الضخم من داخل مدينة بافلوهراد، وقال إن قوات روسية قصفت أهدافا عسكرية هناك.

وقال ميكولا لوكاشوك رئيس مجلس منطقة دنيبرو إن الهجوم ألحق أضرارا بنحو 19 مبنى سكنيا و25 منزلا وثلاث مدارس وثلاثا من رياض الأطفال وعدة متاجر.

وأضاف أن الجرحى البالغ عددهم 34 بينهم ثلاثة أطفال.

وجاءت الضربات بعد ثلاثة أيام فقط من مقتل 23 مدنيا بقذيفة أطلقتها روسيا على مبنى سكني شاهق في مدينة أومان، وكان ذلك ضمن أول هجوم جوي كبير تطلقه روسيا على شتى أنحاء أوكرانيا خلال شهرين.