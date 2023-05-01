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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضى إجرامية.. قلق في أوروبا بسبب تهديد جديد قادم من أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قالت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إن النمو غير المنضبط للجريمة بسبب أوكرانيا، يتسبب في تهريب المخدرات والأسلحة إلى أوروبا من هناك.

وقالت المجلة: "وجدنا أنفسنا في هذا الوضع بعد سبعة أشهر وكما كان متوقعًا، فإن أوروبا الغربية هي المستفيد الوحيد تقريبًا من هذه التجارة غير المشروعة".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تتلقى فيه أوكرانيا معدات غربية حديثة، يتم إخفاء بنادق AK-47 لإعادة بيعها في وقت لاحق.

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وأكدت أن المجرمين يستخدمون ملايين اللاجئين لنقل البضائع غير المشروعة من جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي، التي تغرق القارة الآن وتزيد من التجريم غير المنضبط لشرق وجنوب شرق أوروبا.

وقالت: "هذه العملية، التي تجاهلها الجيش ووسائل الإعلام، ستكون طويلة وخطيرة. وهذا لا يثير قلق استراتيجيي واشنطن وينبغي أن يقلق القادة الأوروبيين أكثر، لأن كل هذه الفوضى الإجرامية ستظل مشكلتهم".

واشنطن أوكرانيا اوروبا الاتحاد السوفيتي

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