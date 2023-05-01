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رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الثوم للمعدة .

فوائد الثوم للمعدة ما يلي:-

- تطهير الجسم وقتل الديدان المعوية وعلاج أوجاع المعدة المختلفة.

- التخلص من غازات البطن.

- تسهيل الهضم من خلال تليين الأمعاء.

- علاج حالات الإمساك المؤلمة والمزعجة.

- وقاية جسم الإنسان من الإصابة بسرطان الأمعاء.

- منع حدوث التقلصات التي تصيب الأمعاء.

- علاج حالات الإسهال.

وصفات الثوم للمعدة ما يلي :-

1-وصفة الثوم لعلاج آلام المعدة، من خلال إضافة عصير الثوم إلى الماء وخلطهما معاً، وإضافة القليل من ملح الطعام إلى المزيج وينصح بشرب هذا المحلول في المساء بواقع كأسٍ واحدٍ وذلك للتخلص من أوجاع المعدة.

2-تناول سنٍ واحدٍ من الثوم صباحاً على الريق وعلى معدةٍ فارغة، الأمر الذي يؤدي إلى قتل الجراثيم الموجودة في المعدة، ذلك أن البكتيريا تكون ضعيفةً صباحاً ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ومقاومة الثوم. تناول الزبادي الموضوع فيه سنونٌ مقطعةٌ من الثوم، الأمر الذي يفيد الإنسان من التخلص من الإسهال.

3- ويجدر بالذكر أن الإنسان يستطيع التخلص من رائحة الثوم المنفرة والمزعجة، من خلال تناول بضع عروقٍ من البقدونس أو العلكة ذات الروائح الجميلة.

 

 

الثوم للمعدة فوائد الثوم للمعدة ماذا يفعل الثوم للمعدة

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