وفاة مصطفى درويش تصدم الوسط الفني.. وآخر ما كتبه يلفت الانتباه

عرضت فضائية العربية تقريرا عن وفاة الفنان مصطفى درويش،جاء فيه: يعم الوسط الفني المصري حالة من الصدمة والحزن الشديد على وفاته، كانت الوفاة مفاجئة للفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز ال 43 عاما إثر سكتة قلبية تصدم الجميع.

وأضاف التقرير، أن الراحل اشتهر بدوره في مسلسل "ب 100 وش" عن شخصية مدرب كمال الأجسام الذي تورط بالعمل مع عصابة للنصب والاحتيال.



وعرض التقرير، أن الراحل قدم العديد من الأعمال آخرها مشاركته في مسلسل "سره الباتع".



مصطفى درويش كتب قبل وفاته بساعات على حسابه في " فيسبوك": "هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام".