حبسها فى قبو.. أب يغتصب ابنته 24 عاما وينجب منها 7 أطفال

كشفت قناة العربية تقرير عن أب يسجن ابنته في قبو منزله لمدة 24 عاما وينجب منها 7 أطفال، فهى جريمة بشعة هزنت النمسا لهذا الأب الذي يسجن أبنته في قبو منزلة وأغتصبها لمده 24 عاما متواصلة وأنجب منها 7 أطفال.



وأوضح التقرير، أن" جوزيف فريتزل" قد قام بسجن أبنته البالغة من العمر ال 18 عاما، وخدع زوجته والشرطة بأنها هربت للأنضمام إلى طائفة دينية.



وأشار التقرير، أن مسرح الجريمة المروع يعود إلى عام 2018، عندما اخبرت إليزابيث الشرطة أثناء ذهابها إلى المستشفى في بلدة أمستيتن بالنمسا أن والدها أحتجزها وأنها انجبت منه 7 أطفال ظل منهم 3 في الأسر مع والدتهم وتوفي اخر بعد ولادته بوقت قصير.



وأكد التقرير، أن السفاح قام بالتستر على أثار جريمته، وأخبر الشرطة أن إليزابيث هربت إلى طائفة دينية في 29أغسطس عام 1984 وهو اليوم الذي خدرها فيه وسحبها إلى زنزانته، حيث قام هو وزوجته روزماري بتربية الباقي من اولادهم.



