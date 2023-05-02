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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين بالعمرة على الهواء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم خلال هذا  التقرير أبرزها:

"شباب الأحزاب" تنظم صالونا سياسيا بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا لـ تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، يرصد تنظيم صالون سياسي بعنوان التنسيقية والحوار الوطني.


الصحة: إنخفاض ملحوظ في معدلات وفيات كورونا في مصر
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، إن الصحة العالمية أعلنت عن إنخفاض حالات الوفاة التي تكون بسبب الإصابة بفيروس كورونا في جميع دول العالم.

 

الزيت بـ 30 جنيها.. تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار السلع التموينية
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، زيادة أسعار السلع التموينية بداية من اليوم الإثنين 1 مايو 2023.

 

تبدأ من 190 جنيها.. الزراعة تفجر مفاجأة عن أسعار اللحوم البلدي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه يتم التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية.

 

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الغد.

 

برعاية مؤسسة أبو العينين.. أحمد موسى يعلن الفائزين بالعمرة على الهواء.. فيديو
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن الفائزين بـ 5 رحلات عمرة وهم من الذين سبق تكريمهم من الدكتور علي جمعة ببرنامج وفوق كل ذي علم عليم، الذي أذيع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.

 

د.علي جمعة يوضح حالة يقع فيها الطلاق الشفوي.. فيديو
طالب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بضرورة توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدًا استقبال دار الإفتاء المصرية، خلال عام واحد، 30 ألف حالة طلاق شفوي.

 

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر
علق الإعلامي عمرو أديب، على الاخبار المنتشرة بشأن انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تشهد احداث مهمة.

 

يسرا تكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فيديو
كشفت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، قائلة "هو زي الفل .. وانا دائما بتصل بعصام إمام عشان أطمن علي صحة عادل إمام .. وهو مرات يكلمني ومرات أكلمه انا".

 

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية
وجه الفريق أول شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة السوداني، التحية لكل الشعب السوداني الصامد البطل الذي وقف مع قواته المسلحة في معركة استرداد الوطنية، وترحّم على كل الذين مضوا في هذه الحرب من "ذلك الخائن" مدنيين وعسكريين.

إصابة بفيروس كورونا أسعار السلع التموينية اسعار السلع استرداد الوطن الاصابة بفيروس كورونا إكسترا نيوز

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