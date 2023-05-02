عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط استكمال إجراءات مسابقة 30 ألف معلم بالفيوم

مسابقة وزارة التربية
مسابقة وزارة التربية والتعليم

 

أعلنت  مديرية التربية والتعليم بالفيوم برعاية الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم  ،  عن رابط التقديم لاستكمال الاختبارات والكشف الطبى وكشف الهيئة للمرشحين للعمل كمعلم فصل مساعد ومعلم رياض اطفال من المتقدمين بمسابقة ٣٠ ألف معلم  وذلك بالكلية الحربية.

  ويتم التقديم من خلال الموقع قبل التوجة إلى الكلية الحربية  لسحب الملف اعتبارًا من اليوم الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل  https://miltraining.mod.gov.eg/


للاطلاع على ملف شرح كيفية التقديم على الموقع الاكتروني

يرجى الدخول على الرابط التالي:


https://drive.google.com/file/d/1NQyw_s-fH1OoCaQmJtYcIRr5nqkVRMLZ/view?usp=share_link


 

 

 

 

تعليم الفيوم: بدء تنفيذ برنامج She Leads بمدرسة سنورس الفنية للبنات

 

 

 

أخبار التعليم.. زلزال الغردقة يتصدر التريند ومواطنون: هل له توابع؟.. تعليم الفيوم تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2022

 

 

 

 

الفيوم تعليم الفيوم اخبار الفيوم وزير التعليم الكلية الحربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

أخبار الرياضة| الزمالك ينسحب من السوبر ويقيم دعوى قضائية.. اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا.. تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي ضد لجنة الانضباط

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات في بيت لحم ورام الله

لم يحلق فوق مناطق عسكرية أو قومية.. هل يسقط الجيش الأمريكي منطاد هاواي

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

هل يشترط مسح بعض الرأس وحكم من ترك التسمية قبل الوضوء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ