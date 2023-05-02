رابط استكمال إجراءات مسابقة 30 ألف معلم بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم برعاية الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، عن رابط التقديم لاستكمال الاختبارات والكشف الطبى وكشف الهيئة للمرشحين للعمل كمعلم فصل مساعد ومعلم رياض اطفال من المتقدمين بمسابقة ٣٠ ألف معلم وذلك بالكلية الحربية.

ويتم التقديم من خلال الموقع قبل التوجة إلى الكلية الحربية لسحب الملف اعتبارًا من اليوم الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل https://miltraining.mod.gov.eg/



للاطلاع على ملف شرح كيفية التقديم على الموقع الاكتروني

يرجى الدخول على الرابط التالي:



https://drive.google.com/file/d/1NQyw_s-fH1OoCaQmJtYcIRr5nqkVRMLZ/view?usp=share_link



