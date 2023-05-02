أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. ننشر قرارات السيسي في عيد العمال

أخبار مصر.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 قرارات لصالح عمال مصر في عيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو من كل عام.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يتفقد مصنع الشرقية للسكر بـ الصالحية الجديدة |صور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك فى إطار احتفالية عيد العمال، حيث أعلن خلالها الرئيس عن 7 هدايا للعمالة غير المنتظمة…

10 قرارات لـ الرئيس السيسي في عيد عمال مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 10 قرارات لصالح عمال مصر في عيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو من كل عام، في ضوء اهتمام الدولة الكبير بأحوال العمال للإسهام القيم في النهضة الشاملة، التي تعمل الدولة من أجلها.

أنا بتابع مواقع التواصل.. ما الذي لفت نظر الرئيس السيسي؟

“طالما إننا كشعب متماسك ولا يهمنا أي حاجة”.. علق الرئيس السيسي على ما يشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال متابعته لكتاباتهم، خاصة في ظل قلق البعض بسبب الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام ومصر بشكل خاص…

رسالة طمأنة للمصريين و1000جنيه هدية للعمالة غير المنتظمة.. أبرز تصريحات الرئيس في احتفالية عيد العمال

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وأدلى بعدد من التصريحات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي …

رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف بدل الانتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الإثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أبو العينين لعمال مصر: أنتم صناع النجاح وثروة الوطن وعصب الصناعة ومستقبلها

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب عمال مصر في عيدهم، مقدمًا لهم الشكر والتحية على ما يبذلونه من جهود ترسم واقعًا ومستقبلًا جديدًا لمصر…

يوسف منصور : تكريمي من الرئيس في عيد العمال بمثابة يوم ميلادي

قال يوسف السيد منصور أحد المكرمين من الرئيس السيسي اليوم : إن تكريمي اليوم أنا وغيري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية

شباب الصحفيين: قرارات السيسي في عيد العمال انتصار للأيدي الشقيانة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم "عيد العطاء والإنتاج والنضال في حب الوطن".. مؤكدة أن العمال هم الركيزة الأساسية الفعالة في مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة بكل اقتدار وتميز.

عيد العمال.. ابدأ تعزز شعار دعم وتوطين الصناعة المصرية بافتتاح مصانع جديدة

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في احتفالية "عيد العمال" التي أقيمت اليوم بمحافظة "الشرقية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

3 مايو.. انطلاق جلسات الحوار الوطني بمشاركة ممثلي مختلف فئات الشعب المصري

تنطلق فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، الأربعاء 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

سعد موسى مندوبا لمصر في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

اختتمت في العاصمة المغربية الرباط الاجتماعات السنوية للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والتي شاركت مصر فيها بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد القصير وزير الزراعة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



النقل : دخول باخرة شحن جديدة الخدمة خلال النصف الثاني من العام الجاري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة الاجتماع الثمانين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان…

بعد إثارة الجدل.. الفلاحين تكشف حقيقة أضرر البطيخ على صحة المواطنين

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن البطيخ المصري آمن 100%، موضحًا أن الحكومة المصرية لاتسمح لأى منتج التواجد بالأسواق إلا بعد رقابة شديدة على المنتج…

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

صرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، بأن ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني…

أحد المكرمين من الرئيس: منحي نوط الامتياز دافع للاستمرار في العمل والعطاء

أعرب أحمد طلعت عبد الجواد محاسب بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام وزارة القوى العاملة من" ذوي الهمم"، عن سعادته، وقال: إنه شرف كبير له بتكريمه اليوم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي…

شهر مكافأة.. وزير الصحة يشيد بالخدمات المقدمة في مستشفى الصالحية المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الصالحية المركزي، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدينة الصالحية الجديدة، لافتتاح عدد من المصانع، بمناسبة عيد العمال.

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات Air Marabou الألمانية.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة Air Marabou الألمانية وعلى متنها 173 سائحا قادمة من مطار هامبورج بألمانيا وذلك استمرارا لنجاح الموسم السياحي بالغردقة و الزيادة الملحوظة لحركة الطيران بمطار الغردقة الدولي…

رقم مفاجئ لعدد المتصلين بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان في عيد الفطر

تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي 1400 اتصال هاتفي من مرضى الإدمان على رقم " 16023" خلال إجازة عيد الفطر 2023 للعلاج من الإدمان…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



ابعدوا عن شراء البطيخ أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين ، أن البطيخ المصري آمن ولا توجد به أي مواد مسرطنة كما يدعي البعض ، لافتا أن البطيخ الذي تشعر بأنه فارغ القلب بعد فتح البطيخة…

أسماء المكرمين من الرئيس السيسى في احتفال عيد العمال اليوم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الخاصة..

وزيرة التضامن: تمويل 400 ألف مشروع متناهي الصغر و75% من المستفيدين سيدات

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية السنوية لجمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم، بمناسبة عيد الأم، التي أقيمت على مسرح الجمهورية بحضور الدكتورة رشا كامل رئيس مجلس إدارة…