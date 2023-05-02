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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 23 قرار إزالة تعديات واسترداد 119 فدان أملاك دولة بالوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه بالتزامن مع انطلاق الموجة 21 من الإزالات لكافة حالات التعدي على أراضي الدولة والتي بدأت المرحلة الأولى منها في 29 إبريل 2023 وتستمر حتى 19 مايو 2023 ، جرى تنفيذ حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات بمراكز المحافظة وتنفيذ 23 قرار إزالة (أراضي زراعية - مباني) واسترداد 119 فدان زراعي وإزالة تعديات على أراضي مخصصة للبناء بإجمالي 750 متر مربع مباني حتى الآن، حيث ناشدت المحافظة المواطنين بسرعة سداد مستحقات التقنين، لتجنب التعرض للإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن أن جهود حملات إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن الموجة 20 ، أسفرت عن تنفيذ 48 قرار إزالة ما بين أراضي زراعية ومباني، واسترداد 11977 فدان زراعي  و 356 م2 أراضي أملاك دولة.

وشدد الزملوط على مواصلة حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة وسحب الأراضي غير المستغلة من المنتفعين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، لإعادة طرحها للمواطنين والمستثمرين الجادين، والحفاظ على حق الدولة والشعب.

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