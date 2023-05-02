تعميم الاختبارات الاليكترونية بجامعة حلوان.. السيد قنديل: نهدف لتحقيق التطور التكنولوجي ونسعى لخوض 70% من الطلاب بالنظام الجديد العام المقبل

رئيس جامعة حلوان: نعمل على زيادة عدد المقررات التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية

السيد قنديل: نسعى لخوض 70% من طلاب جامعة حلوان الاختبارات الإلكترونية بنهاية العام القادم

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على نشر فلسفة الاختبارات الإلكترونية وتعميم التجربة على الكليات النظرية والعملية

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بتطوير منظومة الاختبارات الالكترونية بالجامعة وتعميمها في أقرب وقت علي كافة الكليات النظرية والعلمية، حيث تعمل الجامعة علي تجهيز معامل للاختبارات الإلكترونية، كما قد انشأت مركز لهذه الاختبارات للكليات الطبية .



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجى في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة عدد المقررات التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية بالجامعة .

وكشف رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة تسعي أن يتمكن ٧٠٪ من الطلاب من خوض الاختبارات بنظام الاختبارات الإلكترونية وذلك بنهاية العام القادم تحقيقا للتطور التكنولوجي .

وتابع الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن هناك اتجاه لتجميع الجهود بالجامعة وربط كافة الكيانات وتوحيد الجهود لمسئولي التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية لتعميم التجربة على كافة الكليات وتفعيل الاختبارات بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية،

و كشف الدكتور حسام الرفاعي إلى أن الجامعة بدأت الاختبارات وكان التركيز على القطاع الطبي ونسعى الآن لتعميم التجربة وتطبيقها على الكليات النظرية والعملية ونشر فلسفة الاختبارات الإلكترونية، وتطبيقها بالقطاعات المختلفة، وإنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات وربطها بالمركز الرئيس.

وقد نظمت جامعة حلوان الاجتماع الهيكل التنظيمي لمسئولي الاختبارات الإلكترونية بالجامعة وتحديد مسئوليات مركز الحساب العلمى في تشغيل وتوفير الأجهزة وقطع الغيار وتوفير المستهلكات والشبكات وصيانة الأجهزة وتحديد عدد الأجهزة العاملة، بالإضافة إلى دور شئون الطلاب في تنظيم سير الاختبارات الإلكترونية وتوفير المراقبين، وكذلك دور مركز الاختبارات الإلكترونية في نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية وتحديد طبيعة الامتحان وشكل الأسئلة، وتحديد مواعيد الاختبارات والتدريب على الأسئلة.

و عقد الاجتماع بحضور الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمى، الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، السادة أمناء الجامعة المساعدين، والدكتورة سامية جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

و طالب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة خلال الاجتماع من مسئولي الاختبارات الإلكترونية من أجل نشر وتعميم تجربة الاختبارات الإلكترونية بضرورة تحديد الأماكن التي يمكن أن تخصص كمراكز لإجراء الاختبارات، وماهي الأماكن الجاهزة، وعدد الأجهزة المتوفرة والاحتياجات اللازمة للتشغيل والتنسيق مع الكليات لتحديد المقررات الجاهزة التي يمكن ادراجها، وحصر المقررات التي يتم بها إجراء اختبارات البابل شيت وادخالها لتكون مجهزة للاختبارات الإلكترونية.

وتحتوي معامل ومراكز الاختبارات الإلكترونية بكليات جامعة حلوان على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق، كاميرات مراقبة لكل قاعة، وإنترنت هوائي، بالإضافة إلى أنظمة حماية لغرف السيرفرات.

ويستوعب المركز الأول للاختبارات الالكترونية بجامعة حلوان لكليات القطاع الطبي (١٠٥٠) طالبًا وطالبة، بواقع (٨) قاعات بكلية الطب بإجمالي ٦٥ جهازا، و(٩) قاعات بكلية التمريض بإجمالي ٤٠ جهازا.

وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق، و ٣٠ كاميرا مراقبة لكل قاعة، وانترنت هوائي، بالإضافة إلى أنظمة حماية لغرف السيرفرات.

ويضم المركز الثاني للاختبارات الالكترونية بكلية التمريض جامعة حلوان ، ٩ معامل بإجمالي ٢٦٠ جهاز كمبيوتر وحجرة مراقبة بالكاميرات.